È iniziato ieri davanti al giudice Franco Cantù Rajnoldi il processo a carico dell’architetto e presidente della Triennale, Stefano Boeri, insieme ad altre sei persone, tra costruttori e amministratori. La vicenda si collega a un filone dell’inchiesta sull’urbanistica condotta dalla Procura. L’udienza ha visto la comparsa degli imputati, senza ulteriori dettagli sui capi di imputazione.

Si apre un altro filone che si annoda all’inchiesta sull’ urbanistica della Procura: è iniziato ieri, davanti al giudice Franco Cantù Rajnoldi, il processo a carico dell’architetto e presidente della Triennale Stefano Boeri e di altre sei persone, tra costruttori e amministratori. Le accuse sono di cooperazione colposa in abusi edilizi e lottizzazione abusiva per la realizzazione di Bosconavigli, il progetto residenziale composto da 90 appartamenti nella zona di San Cristoforo, a sud ovest della città. L’archistar non era presente in aula. Imputati con lui figurano il progettista Giovanni Da Pozzo, il legale rappresentate della società Milano 5. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bosconavigli, si apre il processo a carico di Boeri

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