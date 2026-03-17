Bormio e il dopo Olimpiadi | cosa dice il primo bilancio dei flussi turistici

Il primo bilancio dei flussi turistici a Bormio dopo le Olimpiadi mostra un aumento delle presenze nella località, che ha ospitato alcune delle prove olimpiche. Questi eventi hanno attirato visitatori e appassionati dal territorio e oltre, contribuendo a una maggiore affluenza nelle strutture ricettive e nelle attività locali. Il dato si riferisce ai mesi successivi alle competizioni e si basa sulle rilevazioni delle autorità turistiche della zona.

Bormio, 17 marzo 2026 – Le Olimpiadi sono stati un grande investimento per l’Italia, in generale, e anche per la Valtellina e le località turistiche valtellinesi, Bormio e Livigno, che hanno organizzate le prove olimpiche. Ma cosa hanno già prodotto di “concreto” i Giochi? Una prima valutazione arriva dal report sui flussi turistici di Bormio, realizzato con i dati di HBenchmark, piattaforma di data intelligence per il settore alberghiero che analizza in forma aggregata i principali indicatori di performance delle strutture ricettive. Turisti a Bormio durante le Olimpiadi I dati L’analisi, basata su un campione di oltre 1.200 camere... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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