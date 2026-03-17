BordoCam racconta il calcio che non vediamo

BordoCam è un programma di DAZN che si concentra sulle partite più importanti di Serie A, offrendo uno sguardo approfondito su azioni e dettagli spesso invisibili durante le partite. La trasmissione utilizza riprese da diverse angolazioni per mostrare aspetti tecnici e tattici che normalmente passano inosservati agli spettatori. Viene trasmesso durante le partite più rilevanti del campionato italiano.

Ogni settimana, dopo una giornata di Serie A maschile di calcio sulla piattaforma DAZN e poi su YouTube esce un nuovo video di BordoCam, il format che racconta la partita più importante del weekend con un approccio da “dietro le quinte”. Curato dal giornalista Davide Bernardi, che di fatto lo inventò ormai anni fa (in una versione un po’ diversa da quella attuale), dura una ventina di minuti e utilizza soprattutto immagini inedite prese da telecamere basse e “dedicate”, cioè focalizzate su un calciatore: quelle posizionate, appunto, a bordocampo. Il montaggio mette assieme un po’ di cose che non si sono viste o percepite nella diretta della partita: indicazioni degli allenatori, litigi tra calciatori, analisi tattiche, esultanze, episodi arbitrali e casi curiosi presi da altre inquadrature. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - BordoCam racconta il calcio che non vediamo Articoli correlati Sky lancia Sky Calcio Unplugged, il nuovo videopodcast che racconta il calcio senza rumoreSky Calcio Unplugged, il videopodcast con Lisa Offside, Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi, tra analisi tecnica, fantacalcio e approfondimenti sul... Marotta a Sky: «Partita che ci può dare fiducia per il proseguo della stagione. Diaby? Ipotesi remota ma vediamo cosa succede. Calcio italiano in difficoltà, dobbiamo…»Mercato Inter, i dirigenti nerazzurri lavorano sui rinnovi di Bisseck e Carlos Augusto: ecco le cifre e tutti i dettagli Mercato Inter, Accomando... Rompipallone racconta Bordocam - Cuciture Episodio 0