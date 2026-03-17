Boom di camion nella Valcesano | Rfi pagherà i danni alle strade

Nella Valcesano si registrano numerosi camion che attraversano la zona, con Rfi che ha annunciato che si farà carico dei danni alle strade causati da questo aumento di traffico. La situazione ha attirato l’attenzione degli abitanti e delle autorità locali, preoccupati per l’impatto sulle infrastrutture. La questione riguarda direttamente il passaggio di numerosi mezzi pesanti, che hanno provocato usura e danni alle vie di comunicazione.

di Sandro Franceschetti Importanti sviluppi per quanto riguarda il forte incremento del traffico di camion che da ottobre sta interessando le strade di Pergola e di San Lorenzo in Campo, coinvolgendo anche la Statale 424 Della Valcesano fino a Pianaccio di Mondavio, dove c’è l’ingresso per la cava della Lim Srl, nella quale vengono portati gli inerti del mega cantiere di Rfi per il raddoppio della linea Orte-Falconara. Dopo il tavolo svoltosi nei giorni scorsi in Prefettura richiesto dal sindaco della città dei Bronzi Diego Sabatucci e dopo la missiva inviata allo stesso organo periferico di governo dal primo cittadino di San Lorenzo Davide... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Boom di camion nella Valcesano: "Rfi pagherà i danni alle strade" Articoli correlati Asfalto groviera, un pericolo: "Danni alle auto, è boom di richieste di risarcimento"Boom di cittadini che si rivolgono alla sede modenese di Udicon Emilia-Romagna per le buche stradali. Leggi anche: Danni alle strade e fibra ottica. Scattano 12 diffide per i lavori Contenuti utili per approfondire Boom di camion nella Valcesano Rfi... Discussioni sull' argomento Boom di camion nella Valcesano: Rfi pagherà i danni alle strade; Aziende, scenari di crescita e prosegue il boom di imprese straniere. I dati; MAN cresce nel 2025: boom ordini e truck elettrici; Il Parlamento UE allenta i vincoli sulle emissioni dei camion fino al 2029. Boom di turisti a Parma - facebook.com facebook Boom di furti, suv nel mirino: nel 2025 LoJack recupera oltre 2.000 veicoli. Lazio e Campania in testa ai ritrovamenti. Valore totale oltre 74 milioni di euro #ANSAmotori #ANSA x.com