Passato, presente e futuro. Sul podio del GP della Cina sono saliti Lewis Hamilton e Andrea Kimi Antonelli, i piloti con cui Peter Bonnington, conosciuto nel paddock come Bono, ha lavorato negli ultimi 13 anni. I tre sono stati immortalati in una foto dal grande valore simbolico, che è sembrata un passaggio di consegne tra il sette volte iridato e il suo giovane sostituto alla Mercedes. L’ingegnere di pista ha collaborato nel corso della carriera anche con Michael Schumacher, quando il tedesco è tornato in F.1 con la scuderia di Brackley. Bono è arrivato nella massima serie nel 2004, nel ruolo di ingegnere dati della Jordan. In quel periodo ha seguito un altro pilota italiano: Giorgio Pantano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Bono" Bonnington, l'ingegnere Mercedes che insegna a Kimi a fare il campione

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