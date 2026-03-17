Bologna | allarme Archiginnasio l’acqua minaccia il tesoro

A Bologna, l’Archiginnasio sta affrontando un problema di infiltrazioni d’acqua. Le forti precipitazioni atmosferiche stanno coinvolgendo le collezioni storiche, mettendo a rischio il patrimonio custodito all’interno dell’edificio. La situazione ha suscitato preoccupazione tra chi si occupa della tutela dei beni culturali. La questione riguarda direttamente le condizioni dei tesori custoditi nel complesso storico.

Un quadro preoccupante si sta delineando all’interno dell’Archiginnasio di Bologna, dove le precipitazioni atmosferiche stanno causando infiltrazioni dirette sulle collezioni storiche. Il sindacato Fp-Cgil ha lanciato un allarme specifico riguardante la sicurezza del patrimonio culturale e la carenza critica di personale. La situazione, segnalata da oltre dodici mesi, vede panni bagnati a terra e cartelli di pericolo posizionati tra sale affrescate e scaffali antichi. La notizia emerge in un momento in cui l’attenzione pubblica si concentra sulla manutenzione del decoro cittadino e sull’uso delle risorse derivanti dalla tassa di soggiorno. Mentre i politici locali chiedono risposte immediate dall’amministrazione comunale, il rischio per i manoscritti e le edizioni antiche rimane concreto e presente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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