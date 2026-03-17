Boga sorprende nel nuovo ruolo mentre la versatilità di Cambiaso guida la vittoria della Juventus

Boga si distingue nel suo nuovo ruolo, portando un'impronta diversa sulla partita, mentre Cambiaso si conferma come elemento versatile, contribuendo alla vittoria della Juventus. Spalletti ha scelto formazioni e strategie diverse rispetto al passato, sorprendendo nel match contro l'Udinese. La partita si è conclusa con la Juventus che ha ottenuto i tre punti grazie alle prestazioni di questi giocatori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. UDINE, ITALIA – 14 MARZO: Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, reagisce durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e Juventus FC allo Stadio Friuli. L’allenatore ha espresso il suo stupore per il nuovo ruolo di Jeremie Boga, il quale si è rivelato decisivo con il suo terzo gol consecutivo in Serie A. La Juventus, fresca di una vittoria schiacciante per 4-0 contro il Pisa, si è presentata alla sfida con Udinese con l’intento di avvicinarsi al quarto posto in classifica. Nonostante fosse una partita impegnativa, Boga ha dimostrato il suo valore, capitalizzando un assist di Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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