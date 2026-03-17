Bodo Glimt eliminato lo Sporting ribalta il 3-0 dell’andata | aumentano i rimpianti per l’Inter?

Lo Sporting ha eliminato il Bodo Glimt agli ottavi di finale della Champions League, ribaltando il risultato di 3-0 dell’andata. La squadra portoghese ha conquistato la qualificazione, mentre il Bodo Glimt ha concluso il suo cammino nella competizione. La vittoria dello Sporting si è concretizzata in una partita di ritorno che ha ribaltato il punteggio precedente, lasciando l’Inter con i rimpianti per un’eliminazione mancata.

Inter News 24 Bodo Glimt che chiude il suo percorso in Champions League agli ottavi di finale, lo Sporting riesce lì dove l’Inter non ce l’ha fatta. Clamoroso quanto accaduto nel ritorno dell’ottavo di Champions League giocato alle ore 18:45 tra Sporting Club e Bodo Glimt. I norvegesi avevano vinto per 3-0 la sfida di andata giocata in casa e vedevano vicina la qualificazione ai quarti di finale. I portoghesi non sono stati però dello stesso avviso, infatti all’Estádio José Alvalade è andata in scena una rimonta storica, una di quelle che si ricorderanno negli anni. Nei 90 minuti finisce 3-0 (in gol Ignacio, Pote e Suarez), ristabilita la parità complessiva si è passati ai tempi supplementari. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bodo Glimt eliminato, lo Sporting ribalta il 3-0 dell’andata: aumentano i rimpianti per l’Inter? Articoli correlati Impresa Sporting, eliminato il Bodo Glimt: rimonta da sognoImpresa dello Sporting che rimonta il Bodo Glimt e, dopo la sconfitta per 3-0 dell’andata, riesce a battere i norvegesi per 5-0 arrivando ai... Bodo Glimt, il sogno in Champions League continua! Dopo l’impresa contro l’Inter, superato 3-0 lo Sporting LisbonaGila Lazio, futuro lontano dalla Capitale per il difensore biancoceleste? Non solo la Serie A su di lui, i dettagli Lewandowski Juventus, sondaggio... Contenuti e approfondimenti su Bodo Glimt Temi più discussi: Il Bodo/Glimt non si ferma più: travolto anche lo Sporting, quinta vittoria di fila in Champions; Prosegue la favola del Bodo Glimt! Sporting sconfitto 3-0; Il Bodo Glimt non inizierà il campionato norvegese per via del suo percorso in Champions League, e ora il calendario rischia di andare davvero nel caos; Alla scoperta del nuovo stadio del Bodo/Glimt: l’Arctic Arena proietta il club nel futuro. Analisi della diretta Sporting Lisbona Bodo/Glimt, presentazioe delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultatoAnalisi della diretta Sporting Lisbona Bodo/Glimt, presentazioe delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato ... ilsussidiario.net Il curioso caso del Bodo Glimt, rivelazione della Champions che in Norvegia ha perso il campionatoIl Bodo Glimt adesso si affaccia sui quarti (ha vinto per 3-0 il primo round degli ottavi con lo Sporting di Lisbona) e rappresenta lo spauracchio per ... fanpage.it #SportingLisbona- #BodoGlimt, le formazioni ufficiali x.com Il Bodo Glimt adesso si affaccia sui quarti (ha vinto per 3-0 il primo round degli ottavi con lo Sporting di Lisbona) e rappresenta lo spauracchio per chiunque se lo ritroverà di fronte. Eppure è arrivato secondo alle spalle del Viking nell’ultima stagione: https://fan - facebook.com facebook