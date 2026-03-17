Bocce due fanesi in finale Derby a Cappellacci

Il 15 marzo alla Bocciofila Tavernelle di Colli al Metauro si sono svolte le finali di bocce, con due giocatori fanesi che hanno raggiunto la fase decisiva. La giornata è stata caratterizzata da diverse partite e momenti di confronto tra i partecipanti, culminando nel derby tra Cappellacci e un avversario. La manifestazione è stata organizzata sotto la supervisione del presidente Sauro Dini.

Intensa giornata di bocce quella del 15 marzo alla Bocciofila Tavernelle di Colli al Metauro presieduta da Sauro Dini. Agli ordini del direttore di gara Edo Valentini Mattioli era in programma il 25° Trofeo Biagiotti Your Steel partner, competizione divisa nella gara individuale di categoria A con 29 atleti al via, e in quella a coppie di categorie BCD con 133 formazioni iscritte. La gara individuale A ha visto una finale tutta fanese tra atleti tesserati con società di fuori regione: Andrea Cappellacci (Sammartinese) e Gianluca Manuelli (Sant’Angelo Montegrillo). L’ha spuntata Cappellacci con il punteggio di 12-4 in una partita tra due big delle bocce nazionali che non ha tradito le attese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bocce, due fanesi in finale. Derby a Cappellacci Articoli correlati Inchiesta sugli appalti illeciti di manodopera. Maxi sequestri e perquisizioni della Finanza. Indagati due rappresentanti legali fanesiAppalti pilotati, 120 lavoratori irregolari e fatture false per 5,4 milioni di euro: l’inchiesta "Dirty Delivery" arriva fino a Fano. Finale al "Del Conero", Ancona-Atletico Ascoli 2-1 | Derby deciso dal micidiale uno-due di Gerbaudo e Zini - LA CRONACAMinuto 96: FINISCE QUI! ANCONA-ATLETICO ASCOLI 2-1Minuto 90: Concessi sei minuti di recuperoErrore in disimpegno di Rovinelli, che sbaglia l'appoggio...