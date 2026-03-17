Un grande club ha subito una sospensione del mercato e una maxi multa per aver violato le regole del Fair Play Finanziario interno. La decisione è stata ufficializzata, impedendo al club di effettuare operazioni di acquisto o vendita di giocatori. La sanzione è stata comunicata in seguito alle infrazioni riscontrate nel rispetto delle norme stabilite per il controllo dei bilanci e delle spese.

Stop al mercato e super multa per aver violato alcune norme del Fair Play Finanziario interno. È questa la pesante sanzione comminata dalla Federazione ai danni del grande club. Parliamo di campionato inglese e, soprattutto, del Chelsea. I londinesi hanno ricevuto una squalifica di 1 anno con la condizionale per l’ingaggio di giocatori della prima squadra, sostanzialmente il blocco del mercato. Il Chelsea ha risposto con un lungo comunicato, in cui annuncia di aver “raggiunto un accordo con la Premier League in merito a questioni regolamentari pregresse, segnalate spontaneamente dal club nel 2022“. Nel corso di un’ampia indagine della Premier League, il club ha proattivamente divulgato migliaia di documenti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Blocco del mercato e maxi multa: stangata UFFICIALE per il grande club

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