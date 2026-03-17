Biologi-Ca 2026 | IA e biologia si incontrano a Catanzaro

Oggi a Catanzaro si tiene la presentazione di Biologi-Ca Expo 2026, un evento internazionale che unisce biologia e intelligenza artificiale. La manifestazione, organizzata presso la Camera dei Deputati, rappresenta la prima fiera di questo tipo nel suo genere, con l’obiettivo di mettere in mostra le applicazioni delle nuove tecnologie nel campo biologico. La rassegna si svolgerà nel 2026 e coinvolge vari esperti e aziende del settore.

La Camera dei Deputati accoglie oggi la presentazione di Biologi-Ca Expo 2026, il primo evento fieristico internazionale dedicato all’intreccio tra biologia e intelligenza artificiale. L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Italiana Biologi, si terrà a Catanzaro dal 19 al 21 giugno 2026 con l’obiettivo di collegare ricerca scientifica, industria e società civile. L’evento non è una semplice fiera commerciale ma un ecosistema integrato che mira a trasformare la conoscenza biologica in pratica operativa quotidiana. La scelta della sede nel profondo Sud risponde a una strategia precisa: portare opportunità concrete di innovazione in aree storicamente svantaggiate, offrendo ai giovani professionisti strumenti tangibili per il loro sviluppo professionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biologi-Ca 2026: IA e biologia si incontrano a Catanzaro Articoli correlati Quando biologia e ortopedia si incontrano: la collaborazione tra Artemisia Lab e la pratica clinica ortopedica nello studio della SVFNegli ultimi anni le cellule stromali derivate dal tessuto adiposo (Adipose-Derived Stromal Cells, ADSCs) hanno assunto un ruolo sempre più rilevante... Napoli 2026: la biologia invade spazio e abissiIl 12 marzo 2026, la città di Napoli si trasforma in un epicentro scientifico dove le frontiere della vita vengono ridefinite tra orbita spaziale e... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Biologi Ca 2026 IA e biologia si... Temi più discussi: Ricerca, ministro Bernini: puntiamo a una piattaforma scientifica stabile nello spazio per la biologia (VIDEO); Nuove frontiere per la ricerca: la biologia guarda allo Spazio; Intelligenza artificiale e biologia: AlphaFold di DeepMind verso la mappa completa dell'interattoma; La medicina guarda allo spazio: Napoli al centro della ricerca biologica. ‘Biologi-Ca Expo 2026’, presentata alla Camera la prima fiera su IA e scienze della vitaUna full immersion di tre giorni completamente dedicata alla biologia e alla ricerca in programma a Catanzaro dal 19 al 21 giugno 2026 ... dire.it Presidente biologi, 'ok dai ministeri, nel 2026 la riforma'Sarà approvato dai ministeri interessati nel corso del 2026 il decreto attuativo della legge per le lauree abilitanti. Il provvedimento prevede la suddivisione dell'albo dei biologi in tre macro?aree: ... ansa.it BIOLOGI FARMACISTI CHIMICI e altre figure LAVORO SETTORE FARMACEUTICO NOVARTIS LAVORA CON NOI 2026 Continua a leggere: https://www.novartis.com/it-it/careers/career-searchsearch_api_fulltext=&country%5B0%5D=LOC_IT&field_alternat - facebook.com facebook