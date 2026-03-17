Biennale Lega | auspichiamo non ci siano esclusioni

La Lega esprime il desiderio che alla prossima Biennale d’arte di Venezia, prevista aprire a maggio, non si verifichino esclusioni di artisti provenienti da diversi Paesi, tra cui alcuni coinvolti in conflitti e guerre. Sono attesi partecipanti da 99 nazioni, portando con sé opere e prospettive di origini molto diverse. La manifestazione si prepara ad accogliere artisti di tutto il mondo senza discriminazioni.

Al Mimit in mostra il miracolo industriale italiano. Ma quei manager non ci sono più Energia, maxi piano da 507 mln: 200 impianti solari in tutta Italia. Bei guida l’operazione Milano, 17 mar. (askanews) – “Alla Biennale d’arte di Venezia, che aprirà a maggio, sono attesi artisti provenienti da ben 99 Paesi del mondo, alcuni dei quali purtroppo coinvolti in guerre e conflitti. Il nostro auspicio è che nessuno di questi artisti o Paesi venga escluso, censurato o boicottato e che, al contrario, sia proprio la cultura a contribuire a riavvicinare popoli e governi oggi distanti. Viva la libertà di pensiero e di parola, sempre”. È quanto si afferma in una nota della Lega. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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