Biennale inviati al Mic i documenti su padiglione russo | Nessuna violazione

La Biennale di Venezia ha trasmesso al ministero della Cultura i documenti relativi al padiglione russo per la prossima esposizione, che si terrà dal 9 maggio. L’ente ha comunicato che non ci sono violazioni nelle pratiche adottate per questa partecipazione. La documentazione riguarda i dettagli organizzativi e le modalità di allestimento del padiglione.

La Biennale di Venezia ha inviato al ministero della Cultura la documentazione relativa al padiglione russo previsto alla prossima edizione dell’Esposizione internazionale d’arte che aprirà il 9 maggio. L’istituzione presieduta da Pietrangelo Buttafuoco ha precisato che « nessuna norma è stata violata » e che «le sanzioni verso la Federazione Russa sono state rispettate integralmente come da nostro dovere». A richiedere «con la massima urgenza» elementi in merito alla partecipazione della Russia alla Biennale, con particolare riferimento alle modalità di allestimento e di gestione del padiglione e alla loro compatibilità con il regime sanzionatorio in vigore, era stato il ministro Alessandro Giuli. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Biennale, inviati al Mic i documenti su padiglione russo: «Nessuna violazione» Articoli correlati Biennale Arte, inviati al MiC documenti su padiglione russo: “Nessuna violazione delle sanzioni”(Adnkronos) – La Biennale di Venezia ha inviato oggi al Ministero della Cultura "l’intera documentazione richiesta" relativa al padiglione russo... Biennale Arte, Mic chiede documenti su compatibilità Padiglione russo con sanzioni(Adnkronos) – Il Ministero della Cultura ha chiesto alla Fondazione La Biennale di Venezia di fornire, con la massima urgenza, elementi in merito... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Biennale inviati al Mic i documenti su... Temi più discussi: Biennale, Ministro Giuli chiede dimissioni del rappresentante MiC nel cda; Biennale Arte, inviati al MiC documenti su padiglione russo: Nessuna violazione delle sanzioni; Biennale Arte, Mic chiede documenti su compatibilità Padiglione russo con sanzioni; Russia alla Biennale, Giuli chiede dimissioni della consigliera in quota MiC. Biennale Arte, inviati al MiC documenti su padiglione russo: Nessuna violazione delle sanzioni(Adnkronos) – La Biennale di Venezia ha inviato oggi al ministero della Cultura l’intera documentazione richiesta relativa al padiglione russo previsto alla prossima edizione dell'Esposizione intern ... meridiananotizie.it Giuli attacca la consigliera del MiC e infiamma il caso Russia alla BiennaleBiennale di Venezia, scontro politico sul ritorno del padiglione russo Alla Biennale di Venezia esplode un nuovo caso politico e diplomatico. Il minis ... assodigitale.it La Biennale dello Stretto, al MArRC la presentazione della terza edizione https://www.meravigliedicalabria.it/la-biennale-dello-stretto-al-marrc-la-presentazione-della-terza-edizione/ - facebook.com facebook Ufficiale: Svetlana Zakharova non si esibirà più a Roma all’Auditorium. Slava Ukraini. Ora non resta che la Biennale, ad accogliere l’arte del regime. x.com