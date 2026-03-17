Biennale | il governo valuta le carte rischio

A meno di 48 ore dalla presentazione del Padiglione Centrale, le tensioni aumentano mentre il governo esamina i documenti inviati dalla Biennale. Quest’ultima ha confermato di aver rispettato le sanzioni contro la Russia, secondo quanto comunicato dal ministero della Cultura. La situazione resta sotto osservazione mentre si avvicina il momento clou dell’evento.

La tensione è al massimo a meno di 48 ore dalla presentazione del Padiglione Centrale. La Biennale ha inviato la documentazione richiesta dal ministero della Cultura, confermando il rispetto delle sanzioni contro la Russia. Il ministro Alessandro Giuli deve ora valutare i documenti per verificare la conformità legale. Il nodo cruciale riguarda l’organizzazione della partecipazione russa e le modalità di gestione delle performance artistiche. Mentre il governo esamina le carte, si profilano scenari che potrebbero includere il commissariamento dell’ente o l’esclusione degli artisti. L’incontro tra il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari e il ministro è imminente per definire la linea d’azione definitiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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