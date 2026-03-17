Per l’estate 2026, la tendenza principale riguarda un contrasto netto tra due colori: il blu notte e il giallo crema. La moda propone look total in uno dei due colori, lasciando da parte sfumature e mix. Questa scelta si evidenzia nelle nuove tendenze di stagione, che privilegiano le linee essenziali e le tonalità pure senza compromessi o variazioni intermedie.

L ’ estate 2026 impone una scelta di campo radicale, una dicotomia cromatica che domina le tendenze colori e rifiuta le sfumature intermedie e le contaminazioni. Il guardaroba stagionale si divide in due blocchi compatti. Da un lato l’oscurità magnetica del blu notte, dall’altro la sobria solarità del giallo crema. Come ci vestiremo nella Primavera Estate 2026: le ispirazioni moda che definiscono la prossima stagione X Non è ammesso alcun mix. La tendenza delle due tonalità must di stagione, celebra il monocromo come massima espressione di una purezza strutturale precisa. Che trasforma l’abito in una campitura uniforme, capace di definire la silhouette attraverso la forza del taglio (come Prada e Saint Laurent) o la poesia della lavorazione (come Chanel e Fendi). 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Bianco o nero? No, la sfida cromatica dell’estate 2026 è un duello (chic) tra l’oscurità magnetica del blu notte e la solarità lattiginosa del giallo crema. Da indossare in modalità total look

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