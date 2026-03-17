Jannik Sinner ha ritrovato la condizione fisica e la motivazione dopo un periodo difficile. L’atleta ha dichiarato di sentirsi in forma e pronto ad affrontare le prossime sfide, sottolineando che la vittoria aiuta a consolidare la fiducia. La sua preparazione sembra aver preso una piega positiva, e ora si sente più sicuro di sé in vista della nuova stagione.

Il tifoso prende la sconfitta del proprio idolo quasi come un’offesa personale: appena Sinner, che ha viziato il popolo tennistico, perde una partita, scatta la tragedia. A volte ci si dimentica che Jannik vuole sempre vincere ma lui stesso sa bene che anche ai più grandi è accaduto di confrontarsi con la sconfitta. Giocatori di questi livelli che giocano 17 tornei all’anno ne vincono in media 6 o 7, quindi è matematico che le altre dieci volte perdano. È questo il calcolo che bisogna fare. Era prevedibile che, superati i postumi del virus che non gli aveva permesso di essere al top a Melbourne e Doha, Jannik sarebbe tornato sui suoi livelli. In questo tennis, se non sei fisicamente al 100% sei vulnerabile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bertolucci: "Jannik, un pieno di fiducia per la stagione"

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