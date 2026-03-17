Bergamo fa squadra per la salute | riparte un nuovo ciclo di Insieme si può Insieme Funziona

A Bergamo è ripartito il progetto “Insieme si può. Insieme Funziona”, dedicato alla promozione della prevenzione e alla cultura della salute nel territorio. Dopo un anno ricco di risultati positivi, l’iniziativa riprende con l’obiettivo di rafforzare l’impegno collettivo sulla cura e il benessere della comunità, coinvolgendo cittadini e operatori locali in attività mirate alla sensibilizzazione e alla tutela della salute pubblica.

Bergamo. Si è da poco concludo un anno colmo di risultati positivi per “ Insieme si può. Insieme Funziona ”, il progetto dedicato alla promozione della prevenzione e della cultura della salute nel territorio bergamasco. Le iniziative realizzate nel corso del 2025 hanno ottenuto un notevole riscontro, sia nella diffusione delle informazioni tra i cittadini sia in termini di partecipazione alle attività. Particolare rilievo è stato dato al coinvolgimento dei più giovani, grazie alla creazione di sinergie efficaci con le scuole. Prevenzione e diagnosi precoce sono tra gli strumenti più efficaci per contrastare l’insorgenza delle malattie e proteggere la salute delle persone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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