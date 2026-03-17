Benevento | Crepet allerta l’AI ci sta rendendo passivi

Al Teatro San Marco di Benevento si è svolto il terzo appuntamento del Festival Filosofico del Sannio, dove il filosofo ha messo in guardia sull’impatto dell’intelligenza artificiale, sottolineando come questa tecnologia stia contribuendo a rendere le persone più passive. L’evento ha visto un confronto tra i temi della filosofia classica e le sfide poste dalle innovazioni digitali.

Il Teatro San Marco di Benevento è diventato il palcoscenico di un confronto diretto tra la filosofia classica e le nuove tecnologie, durante il terzo appuntamento del Festival Filosofico del Sannio. L’evento, curato dall’associazione Stregati da Sophia, ha l’intervento del filosofo Paolo Crepet, che ha lanciato una dura critica verso l’uso indiscriminato dei sistemi di intelligenza artificiale. L’incontro si è svolto nel cuore della città sannita, trasformando la sala teatrale in un luogo di riflessione critica su come gli strumenti digitali stiano modificando i processi decisionali degli individui. Crepet non ha usato termini tecnici complessi per descrivere il fenomeno, ma ha puntato sul comportamento quotidiano delle persone comuni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benevento: Crepet allerta, l’AI ci sta rendendo passivi Articoli correlati Casertana-Benevento, Coppitelli: “Il pareggio ci sta stretto”C’è grande soddisfazione in sala stampa nelle parole di mister Coppitelli dopo lo 0-0 (LEGGI QUI)che la sua Casertana ha imposto alla capolista... Leggi anche: Paolo Crepet a Benevento: il reato di pensare al 12°