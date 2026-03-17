Bayern Monaco-Atalanta Champions League 18-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Mercoledì sera, all'Allianz Arena, si tiene il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Atalanta. La gara si svolge alle 21:00 e le formazioni sono state già annunciate. Dopo la partita d’andata, il discorso qualificazione tra le due squadre appare praticamente definito, con i bavaresi già certi di passare il turno.

Il discorso qualificazione tra Bayern Monaco e Atalanta e praticamente chiuso dopo la gara d’andata. Mercoledì sera ad Allianz Arena si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Champions ma i bavaresi sono ormai certi del passaggio del turno. La settimana scorsa la squadra di Vincent Kompany ha dimostrato tutta la propria superiorità con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bayern Monaco-Atalanta (Champions League, 18-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Atalanta-Bayern Monaco (Champions League, 10-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiL’Atalanta cerca l’impresa agli ottavi di finale di Champions League contro un colosso come il Bayern Monaco e martedì gioca la gara d’andata tra le... Atalanta-Bayern Monaco (Champions League, 10-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol a testaL’Atalanta cerca l’impresa agli ottavi di finale di Champions League contro un colosso come il Bayern Monaco e martedì gioca la gara d’andata tra le... Contenuti utili per approfondire Bayern Monaco Atalanta Champions League... Temi più discussi: Atalanta-Bayern Monaco, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streaming; Bayern Monaco-Atalanta, info per i tifosi nerazzurri in Germania; Bayern-Atalanta: probabili, c'è Krstovic, Urbig in porta?; I sogni esistono e vogliamo giocarcela: l’Atalanta sfida la corazzata Bayern | Dove vedere l’ottavo di Champions. Bayern Monaco-Atalanta, Raspadori torna a disposizione dopo oltre un meseAllenamento a Zingonia per l'Atalanta, prima della partenza per la Germania dove mercoledì 18 marzo alle 21 sfiderà il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di Champions League (vittoria 6-1 per i te ... sport.sky.it Bayern Monaco-Atalanta, Palladino: L'andata ci ha fatto male, serve grande orgoglioLa prima volta all'Allianz Arena, sfida per vivere un'altra notte di Champions League. Si avvicina così l'Atalanta al ritorno degli ottavi di Champions (diretta mercoledì alle 21 sull'app Prima Video, ... sport.sky.it Bayern Monaco-Atalanta, le probabili formazioni degli ottavi di Champions League #SkySport #SkyUCL x.com Bayern Monaco-Atalanta arbitra il francese Bastien - TuttoAtalanta.com - facebook.com facebook