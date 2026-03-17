Bastoni davvero può essere sacrificato | l’Inter valuta la cessione

L’Inter sta valutando la possibilità di cedere Alessandro Bastoni, che ha recentemente saltato la partita contro l’Atalanta a causa di un fastidio alla tibia subito nel derby. La società considera sacrificabile il difensore, anche se il problema fisico sembra rappresentare un aspetto secondario rispetto alla decisione di mercato. La situazione attuale riguarda quindi i piani futuri per il giocatore.

Il fastidio alla tibia rimediato nel derby e che lo ha costretto a saltare la sfida contro l’Atalanta sembra essere il problema minore per Alessandro Bastoni in questo momento. Il difensore nerazzurro, atteso al rientro contro la Fiorentina, si trova infatti al centro di una fase delicata anche fuori dal campo. Dopo le polemiche legate al caso Kalulu, il clima attorno a lui si è fatto più pesante e non è escluso che questo possa influenzare le sue valutazioni sul futuro. L’ipotesi di un addio a fine stagione, che fino a qualche settimana fa sembrava lontana, oggi viene presa in considerazione sia dal giocatore sia dal club. Bastoni, il Barcellona osserva, l’Italia si raffredda. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Bastoni via? L'Inter ci pensa davvero: l'azzurro può essere la cessione che finanzia il mercatoI fischi perpetui stanno funzionando come acceleratori di un finale plausibile: Alessandro Bastoni e l’Inter possono lasciarsi a fine stagione, senza...

Calciomercato Inter: il contrariato Thuram può essere sacrificato in estate? La situazioneCalciomercato Inter: il contrariato Thuram può essere sacrificato in estate? La situazione Parma, Cherubini svela: «Soddisfatti del mercato? Lo dirà...

Approfondimenti e contenuti su Bastoni davvero

Temi più discussi: Bastoni via? L'Inter ci pensa davvero: l'azzurro può essere la cessione che finanzia il mercato; Il premio potrebbe convincere di Bastoni di essere davvero una vittima. Un po’ come Trump pensa di meritare il Nobel per la pace Su Repubblica Maurizio Crosetti si diverte con la trovata della Regione Lombardia: per Bastoni sarebbe meglio il silenzio, quest; Il campionato è davvero riaperto dopo Milan-Inter? Dove ha sbagliato Chivu? Domande e risposte sul derby; Cristiano Ronaldo e il Mondiale 2026: sarà davvero l'ultimo ballo?.

Clamoroso Bastoni, se ne va davvero? L’annuncio sull’addio spiazza tutti, i dettagliAlessandro Bastoni potrebbe veramente lasciare l'Inter in estate: l'annuncio sul futuro del difensore nerazzurro. spaziointer.it

Bastoni via? L'Inter ci pensa davvero: l'azzurro può essere la cessione che finanzia il mercatoPer il difensore c'è stato un sondaggio del Barcellona, ma anche in Inghilterra diverse squadre potrebbero interessarsi al ... msn.com

Bastoni via L’Inter ci pensa davvero Alessandro Bastoni e l’Inter possono lasciarsi a fine stagione, senza rancore e senza strappo. È lui, più di Thuram, il calciatore che la società conta di vendere per incassare denaro da reinvestire sul mercato. Le possib - facebook.com facebook

Bastoni via L'Inter ci pensa davvero: l'azzurro può essere la cessione che finanzia il mercato x.com