Bastia violenza in casa Denunciato un 28enne

A Bastia Umbra, un uomo di 28 anni è stato denunciato dopo aver tentato di sfondare la porta della stanza del padre con una mazza da baseball, sotto l’effetto dell’alcol. Il padre, incapace di fermare la situazione, ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. La polizia è intervenuta sul luogo, dove ha riscontrato l’episodio di violenza domestica.

BASTIA UMBRA – Sotto gli effetti dell’ alcol ha cercato di sfondare, utilizzando una mazza da baseball, la porta della stanza del padre che altro non ha potuto fare che chiamare aiuto componendo il 112, Numero Unico di Emergenza. Sul posto, in un’abitazione di Bastia Umbra, si sono portati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di PS di Assisi che, una volta calmato l’aggressore, un ventottenne italiano, lo hanno denunciato per minaccia aggravata. Il padre aveva chiesto soccorso a seguito del comportamento aggressivo del figlio che, rientrato in casa in evidente stato di alterazione alcolica, aveva tentato di accedere alla camera da letto del genitore sfondando la porta con una mazza da baseball. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bastia, violenza in casa. Denunciato un 28enne Articoli correlati Catania, 28enne fermato con due coltelli sotto casa: denunciato dalla PoliziaMomenti di forte tensione nei pressi di via Opificio, a Catania, dove un 28enne di origine nigeriana è stato sorpreso sotto casa con due grossi... “Com’eri vestita?“ in mostra. Bastia dice no alla violenzaBASTIA UMBRA – La mostra "Com’eri vestita?", realizzata dal centro antiviolenza "Cerchi d’Acqua" di Milano sarà ospitata a Bastia Umbra dal 15 al 22...