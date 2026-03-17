Matteo Bassetti, noto medico italiano, ha affermato che l’intelligenza artificiale può essere considerata un alleato nel settore sanitario, sottolineando l’importanza che i medici mantengano un ruolo sociale attivo. Ha evidenziato come l’uso dell’AI possa migliorare le pratiche mediche, ma ha anche insistito sulla necessità che i professionisti rimangano vicini alla comunità e alle persone.

Matteo Bassetti, figura di spicco nella comunità medica italiana, ha delineato una visione in cui l’intelligenza artificiale non rappresenta una minaccia ma uno strumento da integrare. Il professore sottolinea come la professione sanitaria debba evolversi uscendo dagli ambulatori per confrontarsi con la realtà sociale e digitale. La riflessione arriva nel momento in cui si avvicina un referendum sulla giustizia, su cui il medico esprime un sostegno chiaro verso l’uguaglianza delle leggi. L’analisi tocca temi caldi: la perdita di autorità del parere medico a favore dei motori di ricerca, la necessità di comunicazione attiva sui social media e l’uso dell’AI per l’aggiornamento professionale continuo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bassetti: l’AI è alleata, i medici devono essere social

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