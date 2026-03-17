Lorenzo Molinaro, ex giocatore del basket serie B, vestirà la maglia di Chiusi nella prossima partita contro Adamant, squadra con cui ha giocato due stagioni a Ferrara dal 2017 al 2019. La sfida si svolgerà domenica e si preannuncia importante per entrambe le formazioni, con Molinaro che ha dichiarato che questa partita ha un peso significativo.

A Ferrara per due stagioni, dal 2017 al 2019, Lorenzo Molinaro (nella foto) tornerà da avversario domenica per la delicata sfida tra Adamant e Chiusi. Delicata soprattutto per i biancazzurri, reduci da sei sconfitte consecutive e da una classifica deficitaria; ben diverso il momento dei toscani, rinvigoriti dal doppio successo con Caserta e Quarrata. Molinaro è rientrato da poco in campo dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal parquet per diverso tempo: "La mia stagione è stata condizionata dall’operazione al collo per un’ernia cervicale, per fortuna il problema è risolto e ora mi sento molto bene fisicamente. Chiaramente ho passato dei momenti difficili, sia a livello personale che sportivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B: protagonista in maglia Kleb, ora è a Chiusi. Adamant, l’ex Molinaro: "Domenica conta tanto»

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