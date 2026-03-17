Basket Minibasket copparese in grande spolvero sorride la prima squadra dell’Antares

Gli U15 dell’Antares Copparo hanno perso in casa contro Baricella con il punteggio di 67-61, mentre la prima squadra dell’Antares ha ottenuto una vittoria nel campionato di minibasket copparese. La partita tra i più giovani si è conclusa con una sconfitta, mentre i senior hanno festeggiato un risultato positivo. Entrambi gli incontri si sono svolti tra le mura di casa.

Gli U15 dell’Antares Copparo non riescono a bissare il bel successo casalingo contro la SBF (61-40) e devono cedere a Baricella contro i Bianconeriba (67-61). Partita molto bella e tecnicamente valida, i padroni di casa sono la terza forza del campionato, ma i copparesi si arrendono solamente nel finale alla maggiore prestanza fisica dei padroni di casa. Vince la DR3 contro Finale Emilia (66-54) tornando finalmente alla vittoria dopo una serie di insuccessi (tutti con scarto minimo), però contro le big del girone. Riparte quindi la corsa dei senior copparesi alle posizioni nobili della classifica. MINIBASKET IN GRANDE SPOLVERO. Gli Aquilotti battono prima la SBF (13-11) con il minimo scarto ma con pieno merito e poi la Vis Ferrara (17-7) con scarto più ampio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket. Minibasket copparese in grande spolvero, sorride la prima squadra dell’Antares Articoli correlati Basket, divisione regionale 2: quinta di fila la Despar sbanca il campo dell’Antares CopparoInizia con la quinta vittoria in fila il girone di ritorno della Despar 4 Torri di coach d’Angelo, in stato di grazia in trasferta, che sbanca anche... Tennistavolo Caltanissetta in grande spolvero: successi sul campo e squadra in crescita nel weekend delle competizioniIl Tennistavolo Caltanissetta ha chiuso il weekend delle competizioni con un bilancio di successi che segna un punto di svolta per il movimento... Tutto quello che riguarda Basket Minibasket copparese in grande... Basket. Minibasket copparese in grande spolvero, sorride la prima squadra dell’AntaresGli U15 dell’Antares Copparo non riescono a bissare il bel successo casalingo contro la SBF (61-40) e devono cedere ... sport.quotidiano.net Basket giovanile. Minibasket Vis, tutti i risultati. Bravi Esordienti e AquilottiNella rassegna settimanale sui risultati del minibasket Vis, cominciamo dagli Esordienti. Un turno infrasettimanale senza criticità per la compagine ... sport.quotidiano.net