Basket femminile serie B

La Nuova Virtus Cesena si prepara a vivere un momento importante della sua stagione nel campionato di basket femminile di serie B. La squadra sta affrontando le ultime partite con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica. La competizione si avvicina a una fase cruciale e le atlete sono in campo per ottenere risultati significativi.

Si avvicina un momento decisivo nella stagione della Nuova Virtus Cesena, impegnata nel campionato di basket di serie B femminile. Sabato prossimo 21 marzo infatti, con palla a due in programma alle 20, la squadra di coach Luca Chiadini andrà a far visita a Peperoncino Libertas in uno scontro diretto dal quale può dipendere il futuro di entrambe le squadre. Le bolognesi in effetti precedono le romagnole di appena due punti in classifica (terzultima contro penultima) e con una formula che prevede la salvezza diretta per chi riesce a mettersi due squadre alle spalle al termine della stagione regolare, si è già detto tutto quello che serve per capire quanto è importante il match alle porte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Basket femminile serie B Articoli correlati Basket Serie B femminile. Puianello: punti pesantissimi. Aluart ok!Vittoria con due punti pesantissimi per la classifica per la Chemco Puianello (32) che supera Fiorenzuola (28) per 65-53 e può continuare a guardare... Basket, amara sconfitta a Siena per la PF Pisa, in serie C femminilePisa, 16 gennaio 2026 – Amara sconfitta per la Pallacanestro Femminile Pisa, nel posticipo della penultima giornata di andata, sul campo della Virtus... Dirette partite basket femminile domenica 28/09: U14 e Serie B #basketballshorts #pallacanestro #btc Altri aggiornamenti su Basket femminile Temi più discussi: Basket, tutti i risultati della Serie B Femminile - L'Unione Sarda.it; Techfind Serie A2 Femminile , girone B - Vittorie per Matelica e Alpo negli anticipi; Coppa Italia LNP 2026 Serie B. Vince Verodol Livorno. Le congratulazioni del presidente Petrucci; Successo barese nel basket femminile: le atlete della Pink Sport Time campionesse regionali under 17. Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 17 marzo 2026: Champions League, serie B, Senegal-Italbasket donneLa giornata sportiva di oggi propone una vasta offerta di appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati, con eventi che coprono diverse discipline. Il calcio domina la scena, con un ricco progra ... sport.virgilio.it Serie B Femminile: netto successo per il Basket Fasano, Battipaglia travolta per 92-29Fasano - C’è poco da raccontare su questa partita, la differenza di tasso tecnico tra Basket Fasano e le giovanissime atlete del Battipaglia è stata evidente ... osservatoriooggi.it Basket femminile, si separano le strade di Schio e coach Lapeña. Valutazioni in corso sul sostituto - facebook.com facebook #Italia da sogno! Impresa storica del basket femminile che va ai Mondiali dopo 32 anni x.com