Basket | Eurolega Eurocup e Serie A | la settimana decisiva

Questa settimana si apre con molte sfide nel mondo del basket, coinvolgendo competizioni come Eurolega, Eurocup e la Serie A. Le partite in programma determineranno i risultati delle squadre italiane e il loro rendimento nelle competizioni europee. Gli appassionati seguono con attenzione gli incontri che si svolgono sui parquet internazionali e nazionali, in attesa degli esiti di questa fase cruciale.

Una settimana densa di basket europeo e nazionale si profila per gli appassionati, con gare decisive che misurano il valore del territorio italiano sui parquet internazionali. Dal 18 al 22 marzo, le dirette su e NOW offrono un palinsesto ricco di sfide cruciali: la Dolomiti Energia Trento affronta il Besiktas nei quarti di Eurocup, mentre Virtus Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano disputano incontri chiave in Eurolega. La domenica chiude il cerchio con due scontri della Serie A Unipol, dove Milano ospita Sassari e Reggio Emilia accoglie Bologna in un derby emiliano carico di implicazioni sulla classifica. La programmazione sportiva non si limita alle partite, ma offre anche approfondimenti, classifiche aggiornate e highlights accessibili tramite l’app TV, scaricabile sia per dispositivi Android che iOS, oltre alla versione web. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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