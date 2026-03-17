Baseball | l' Italia battuta dal Venezuela sfuma il sogno della finale Trump esalta i vinc

L’Italia è stata eliminata dal Venezuela nella semifinale del World Baseball Classic 2026 con il punteggio di 4 a 2. La partita si è giocata oggi e ha deciso la squadra che si contenderà il titolo finale. La sconfitta ha messo fine al sogno della finale per la nazionale italiana. La notizia arriva dopo che il match si è concluso pochi minuti fa.

AGI - L’Italia è stata sconfitta dal Venezuela per 4 a 2 nella semifinale del World Baseball Classic 2026. Sul diamante del ‘ LoanDepot Park ’ di Miami, sold out, è terminata una stupenda avventura conclusa con uno storico quarto posto entrando nel gotha del baseball mondiale. Il vantaggio iniziale e la rimonta del Venezuela. Gli azzurri del manager Francisco Cervelli avevano iniziato l’incontro nel migliore dei modi portandosi in vantaggio per 2 a 0 nel corso del secondo inning. Dopo aver riempito le basi alla sesta ripresa ma senza conquistare punti, il team italiano ha incassato un micidiale parziale di 3 a 0 alla settima. Per l'Italia del baseball un Classic indimenticabile . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Baseball: l'Italia battuta dal Venezuela, sfuma il sogno della finale. Trump esalta i vinc... Articoli correlati Baseball: l'Italia battuta dal Venezuela, sfuma il sogno della finaleAGI - L’Italia è stata sconfitta dal Venezuela per 4 a 2 nella semifinale del World Baseball Classic 2026. Baseball, l’Italia sfida il Venezuela: sogno finale al WbcMiami, 16 marzo – “Attacca, attacca, attacca”, con il palmo della mano sinistra che, come fosse il guanto di un catcher, riceve il pugno della mano... Aggiornamenti e notizie su Baseball l'Italia battuta dal Venezuela... Temi più discussi: L'America siamo noi! L'Italia del baseball fa la storia e batte gli Usa a casa loro; WBC, Italia in semifinale! Portorico ko 8-6; Baseball, cosa significa la vittoria dell'Italia sugli USA; L’Italia del baseball fa ancora la storia: Porto Rico battuto 8-6, Azzurri in semifinale. Baseball: l'Italia battuta dal Venezuela, sfuma il sogno della finaleAGI - L’Italia è stata sconfitta dal Venezuela per 4 a 2 nella semifinale del World Baseball Classic 2026. Sul diamante del ‘LoanDepot Park’ di Miami, sold out, è terminata una stupenda avventura conc ... msn.com Sfuma il sogno dell'Italia del baseball, battuta 4-2 dal Venezuela a MiamiIl Venezuela si è qualificato per la finale del World Baseball Classic, ponendo fine alla favola dell'Italia con una vittoria in rimonta per 4-2. (ANSA) ... ansa.it FINISCE IL SOGNO L’Italia si ferma in semifinale al World Baseball Classic superata in rimonta per 4-2 dal Venezuela Gli azzurri concludono il torneo in quarta posizione. La finale per il bronzo infatti non è prevista e la Repubblica Dominicana chi x.com Chi ha già visto la partita della nazionale di baseball sulla diretta di Rainews.it può fare a meno di leggere questo articolo. Per gli altri: non ci sono buone notizie - facebook.com facebook