Baseball Italia sconfitta Venezuela in finale

L’Italia si ferma in semifinale al World Baseball Classic dopo aver perso contro il Venezuela con il punteggio di 4-2. La partita si è giocata al loanDepot Park di Miami, dove il Venezuela ha rimontato e conquistato l’accesso alla finale contro gli Stati Uniti. La squadra italiana ha concluso così il suo percorso nel torneo senza passare alla fase successiva.

Roma, 17 mar. (askanews) – Si ferma in semifinale il cammino dell’Italia al World Baseball Classic. Al loanDepot Park di Miami il Venezuela vince 4-2 in rimonta e conquista la finale contro gli Stati Uniti. Gli azzurri partono meglio e sbloccano il risultato al 2° inning approfittando di tre basi ball consecutive concesse dal partente venezuelano Montero: Zach Dezenzo firma il punto dell’1-0. Poco dopo arriva il raddoppio con Jac Caglianone, spinto a casa da una volata di sacrificio di Jon Berti. Il Venezuela reagisce al 4° inning con il fuoricampo di Eugenio Suárez, che riapre la partita. Il momento decisivo arriva però al 7°, quando l’Italia crolla: sul monte Lorenzen perde controllo e la squadra sudamericana piazza tre punti con le valide in serie di Ronald Acuña Jr. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Baseball, l’Italia sfida il Venezuela: sogno finale al WbcMiami, 16 marzo – “Attacca, attacca, attacca”, con il palmo della mano sinistra che, come fosse il guanto di un catcher, riceve il pugno della mano... Baseball: l'Italia battuta dal Venezuela, sfuma il sogno della finaleAGI - L’Italia è stata sconfitta dal Venezuela per 4 a 2 nella semifinale del World Baseball Classic 2026. Vinnie Pasquantino Responds to Italy LOSING WBC Semi-Final vs. Venezuela, SURPRISING Baseball Aggiornamenti e notizie su Baseball Italia sconfitta Venezuela in... Temi più discussi: Italia-Venezuela, Cervelli: Per me questi ragazzi sono i campioni del torneo; L’Italia è stata eliminata dal Venezuela nella semifinale dei Mondiali di baseball; Finisce con la semifinale l'avventura dell'Italia del baseball: battuti dal Venezuela; World Baseball Classic, l'Italia sfida il Venezuela in semifinale. Il sogno dell'Italia del baseball si infrange in semifinale: gli azzurri si arrendono al VenezuelaEpilogo amaro per la nazionale di Cervelli, sconfitta 4-2 in rimonta e che chiude quarta dopo un grandissimo World Baseball Classic ... corrieredellosport.it Baseball: l'Italia battuta dal Venezuela, sfuma il sogno della finale. Trump esalta i vincAGI - L’Italia è stata sconfitta dal Venezuela per 4 a 2 nella semifinale del World Baseball Classic 2026. Sul diamante del ‘LoanDepot Park’ di Miami, sold out, è terminata una stupenda avventura conc ... msn.com Al World baseball classic i sudamericani si sono imposti in rimonta #SportMediaset - facebook.com facebook Italia-Venezuela 2-4 al World Baseball Classic: niente finale per gli Azzurri ma GRAZIE per tutte le emozioni #SkySport #Baseball #Italia #WorldBaseballClassic x.com