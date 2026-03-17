Baseball Italia fuori in semifinale | finisce il sogno azzurro

L’Italia di baseball è stata eliminata in semifinale all’World Baseball Classic 2026, perdendo 4-2 contro il Venezuela. La squadra azzurra non è riuscita a raggiungere la finale, che invece vede il Venezuela affrontare gli Stati Uniti. La partita si è giocata in un match combattuto, con il Venezuela che ha conquistato il passaggio alla fase successiva.

Il sogno azzurro si ferma a un passo dalla storia. L’World Baseball Classic 2026 vede l’Italia uscire in semifinale dopo la sconfitta per 4-2 contro il Venezuela, che conquista così l’accesso alla finale contro gli Stati Uniti. La Nazionale di Baseball fuori in semifinale, che peccato. Il cammino straordinario per la Nazionale italiana si ferma ad un passo dalla storia. Gli azzurri sono stati capaci di entusiasmare tifosi e addetti ai lavori con il miglior cammino di sempre a livello internazionale. Proprio il percorso aveva fatto sognare gli itlaiani, anche non appassionati, che però hanno visto le loro ambizioni spezzate sul più bello, tra un caffè ed un altro. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Baseball, finisce il sogno dell’Italia. Azzurri battuti dal Venezuela 4-2La favola dell’Italia del baseball, la squadra che ha fatto innamorare il mondo con la sua simpatia e l’exploit contro i maestri degli Stati Uniti si...

Leggi anche: Mondiali di Baseball, il sogno azzurro si infrange: il Venezuela batte l’Italia 4-2 e vola in finale

Contenuti utili per approfondire Baseball Italia fuori in semifinale...

Temi più discussi: Italia ai quarti del World Baseball Classic 2026 contro Porto Rico: programma, orario e dove vedere la partita in diretta; Berretto e caffè: l’Italia dei paisà del baseball ha stregato l’America; L'America siamo noi! L'Italia del baseball fa la storia e batte gli Usa a casa loro; Baseball, cosa significa la vittoria dell'Italia sugli USA.

Home run Italia: l’exploit che ha stordito anche la Major League BaseballCome ha fatto la nazionale italiana di baseball a sorprendere anche gli americani nel corso della World Baseball Classic? Analizziamo l’impresa che sta facendo parlare il mondo. sport.virgilio.it

Baseball, finisce il sogno dell’Italia. Azzurri battuti dal Venezuela 4-2Dopo l’impresa con Porto Rico, la Nazionale di Cervelli viene eliminata in semifinale al mondiale di baseball dai caraibici, che si giocheranno domani il titolo contro gli Stati Uniti ... msn.com

Il sogno azzurro si ferma, ma che orgoglio. L’Italia del baseball si arrende in semifinale al Venezuela, che vince 4-2 in rimonta a Miami, dopo una gara combattuta fino alla fine. Ma resta una settimana straordinaria: vittorie contro USA e Portorico. Grazie rag - facebook.com facebook

Italia-Venezuela 2-4 al World Baseball Classic: niente finale per gli Azzurri ma GRAZIE per tutte le emozioni #SkySport #Baseball #Italia #WorldBaseballClassic x.com