L’Italia del baseball si ferma nella semifinale del campionato mondiale dopo aver perso contro il Venezuela con il punteggio di 4-2. La squadra azzurra, che aveva sorpreso molti con la vittoria sugli Stati Uniti, non riesce a superare questa fase. La partita si svolge davanti a un pubblico presente in campo e termina con la sconfitta degli italiani.

La favola dell’Italia del baseball, la squadra che ha fatto innamorare il mondo con la sua simpatia e l’exploit contro i maestri degli Stati Uniti si conclude nella semifinale del mondiale. Con il pubblico a Miami composto in gran parte da emigrati venezuelani che fa un tifo scatenato, la squadra guidata da coach Cervelli inizia bene la partita da dentro o fuori, difendendo a lungo il 2-1 conquistato nel secondo inning. Gli Azzurri non riescono a sfruttare le basi piene nel sesto per allungare il vantaggio, un errore che costa carissimo. Subito dopo, infatti, il lanciatore Lorenzen entra in crisi ed i forti caraibici ne approfittano per effettuare il sorpasso e portarsi avanti di due punti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Baseball, finisce il sogno dell’Italia. Azzurri battuti dal Venezuela 4-2

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