Bari lo Stadio San Nicola è fuori da Euro 2032

Lo Stadio San Nicola di Bari non farà parte delle strutture designate per Euro 2032. La decisione è stata comunicata ufficialmente, confermando che l’impianto non ospiterà le partite del torneo. La notizia riguarda esclusivamente la partecipazione dello stadio alla manifestazione e non sono previsti altri interventi di modifica o riqualificazione per l’evento.

Lo Stadio San Nicola di Bari è ufficiosamente fuori da 2032. Secondo la Gazzetta del Mezzogiorno “Il sogno sta per concludersi prim’ancora di cominciare. L’addio di Bari all’Europeo del 2032 è quantomeno «ufficioso» e potrebbe molto presto tradursi in realtà” “Rispetto al dossier iniziale, Bari,. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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