Bari | 8,5 milioni per farmaci orfani la rivoluzione verde

A Bari è stato stanziato un investimento di 8,5 milioni di euro destinato a migliorare la produzione di farmaci orfani. La somma, destinata a un progetto specifico, mira a sviluppare nuove soluzioni e tecnologie nel settore farmaceutico. L'iniziativa coinvolge enti pubblici e privati che collaborano per potenziare la produzione di medicinali destinati a malattie rare.

Un investimento di 8,5 milioni di euro ha appena preso forma a Bari per rivoluzionare la produzione di farmaci orfani. La Regione Puglia e la banca BdM hanno unito le forze con l’azienda Farmalabor per lanciare il progetto God, mirato alla sintesi verde di medicinali per malattie rare. Questa iniziativa non è solo un atto finanziario, ma una risposta concreta alle esigenze di salute pubblica che spesso restano invisibili ai grandi gruppi farmaceutici. Il cuore pulsante dell’iniziativa risiede nella capacità di ridurre i passaggi produttivi e abbattere i costi, rendendo accessibili terapie che altrimenti rimarrebbero fuori portata economica.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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