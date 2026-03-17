Bambino col cuore bruciato Giletti e i documenti sul clampaggio aortico | cosa non torna nella ricostruzione

Massimo Giletti ha mostrato documenti sull’intervento di Domenico del 23 dicembre. Nella cartella clinica il clampaggio aortico del “bambino dal cuore bruciato” risulterebbe alle 14:18, dodici minuti prima di altri orari indicati. La discrepanza potrebbe essere quindi rilevante, secondo il giornalista, per la ricostruzione dei fatti. Bambino dal cuore bruciato, le carte da Giletti La differenza temporale I dubbi dell'avvocato Petrucci L'ipotesi del monitoraggio mancato Il caso nelle mani degli investigatori Bambino dal cuore bruciato, le carte da Giletti Nuovi elementi potenzialmente rilevanti sul caso di Domenico, il bambino dal cuore bruciato, sono emersi durante la trasmissione “Lo Stato delle Cose”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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