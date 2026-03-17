Bambini violentati in diretta streaming per 25 franchi meno di 30 euro | l' inchiesta dell' orrore in Svizzera

Un’indagine condotta da Mise au Point, programma dell’emittente svizzera RTS, ha rivelato un traffico di video in cui bambini vengono violentati in diretta streaming. Gli episodi sono stati scoperti nel corso di un’inchiesta che ha portato alla luce un mercato illegale in cui le riprese si vendono a meno di 30 euro, ovvero 25 franchi.

Un autentico traffico dell'orrore quello emerso da un'inchiesta condotta da Mise au Point, programma d'approfondimento dell'emittente svizzera RTS. Ci sarebbe una rete, che vede il suo nucleo nelle Filippine, impegnata nella realizzazione e nella diffusione di materiale pedopornografico per utilizzatori stranieri. Ad essere coinvolti sono bambini piccoli, in certi casi piccolissimi, dato che si parla anche di neonati. Gli aguzzini non sono estranei, sono gli stessi familiari, che commettono ogni brutalità sulle vittime mentre, a chilometri di distanza, pedofili di varie nazionalità osservano tutto dagli schermi dei loro computer. Pedofilia a distanza, e a basso costo, dato che per assistere alle violenze gli orchi devono pagare una somma che si aggira intorno ai 25 franchi svizzeri, ossia meno di 30 euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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