Bakayoko trasforma lo spogliatoio in uno show room di Louis Vuitton il Lipsia non approva

Johan Bakayoko ha pubblicato sui social una foto del suo armadietto, che appare arredato con prodotti di lusso di Louis Vuitton. La foto ha attirato l’attenzione degli utenti, suscitando reazioni di sorpresa tra i follower. Il Lipsia, club di appartenenza di Bakayoko, ha espresso disappunto per il contenuto condiviso sui canali ufficiali. La scena ha scatenato commenti e discussioni tra gli appassionati di calcio e moda.

Nel mondo dorato dei social, anche uno spogliatoio può trasformarsi in passerella. Johan Bakayoko ha deciso di fare un po’ di show, postando una foto del suo armadietto che più che uno spazio sportivo sembrava una suite di lusso. Accanto alla maglia e agli oggetti personali, il centrocampista ha messo in bella mostra la sua collezione di borse Louis Vuitton, completa di gadget e persino due orsetti di peluche firmati. Totale del “set da star”: tra 8mila e 9mila euro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Johan Bakayoko – El Kito (@johanbakayoko) Se la dirigenza sperava di vedere concentrazione e professionalità, probabilmente si è ritrovata a sospirare davanti a tanto glamour. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Bakayoko trasforma lo spogliatoio in uno show room di Louis Vuitton, il Lipsia non approva Articoli correlati Leggi anche: Le sneakers argento sono ufficialmente il nuovo must-have democratico. Da passerelle di Louis Vuitton al fascino retrò di Autry, il silver invade il daytime e trasforma anche il look più minimalista Leggi anche: Così Louis Vuitton ha creato uno dei simboli più iconici e identitari di sempre