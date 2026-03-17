I militari italiani presenti a Baghdad sono stati evacuati ieri notte a causa di un attacco con un drone avvenuto in un hotel della città. La notizia è stata comunicata dal ministro della Difesa, che ha espresso preoccupazione per la situazione nelle basi italiane in Iraq. L'evacuazione riguarda le forze italiane impiegate nella capitale irachena, che sono state trasferite in modo tempestivo.

I miliari italiani a Baghdad sono stati fatti evacuare ieri notte. Dopo l'attacco con un drone in un hotel della città dell'Iraq, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha comunicato di aver fatto uscire «in totale sicurezza» alcuni soldati grazie all'accordo dei servizi di intelligence italiani. Il rientro degli italiani «A Baghdad questa notte, tramite e con l'accordo dei nostri servizi di intelligence che ringrazio per la cooperazione con noi, abbiamo fatto» evacuare alcuni nostri militari «in totale sicurezza: sono già usciti dall'Iraq e sono già arrivati in Kurdistan e adesso arriveranno in Turchia e poi rientrano in Italia». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Baghdad? I militari italiani evacuati ieri notte», la preoccupazione di Crosetto per gli attacchi alle basi italiane

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