Baby Gang arrestato di nuovo | armi rapina e maltrattamenti nel mirino dei carabinieri

I carabinieri hanno arrestato di nuovo un trapper 24enne noto come Baby Gang, coinvolto in episodi di rapina, maltrattamenti e possesso di armi. Le operazioni sono avvenute a Lecco, dove l'artista, che su Spotify conta 6,6 milioni di ascoltatori mensili, è stato fermato in relazione a queste accuse. L'arresto segna un ulteriore capitolo nelle vicende giudiziarie che lo coinvolgono.

Lecco, 17 marzo 2026 – Nuovo capitolo nelle vicende giudiziarie di Baby Gang, il trapper 24enne che su Spotify vanta 6,6 milioni di ascoltatori mensili. Mouhib Zaccaria è stato arrestato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco nell’ambito di un’operazione che ha visto l’esecuzione di diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e numerose perquisizioni, coinvolgendo anche persone a lui vicine. Il giovane artista è accusato di possesso abusivo di armi, rapina e maltrattamenti. I militari sono intervenuti nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 marzo nelle zone di Calolziocorte e dintorni, in particolare nel complesso delle case popolari di via Di Vittorio, dove Baby Gang ha soggiornato per lungo tempo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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