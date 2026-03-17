In Libano, Israele ha intensificato le azioni via terra e ha dichiarato di essere pronto a occupare territori se Hezbollah non si arrende. Nel frattempo, i bombardamenti su Beirut e sulle posizioni del «Partito di Dio» continuano senza sosta, mentre si registrano detriti nel settore italiano della base Unifil. La situazione rimane tesa e in evoluzione sul campo.

DAL NOSTRO INVIATOGERUSALEMME - Non è ancora un’invasione. Assomiglia più a un sondaggio. Le truppe israeliane entrano in Libano, prendono una collina, avanzano in un boschetto. Se incontrano resistenza si ritirano. Altrimenti consolidano la posizione. La fanteria cammina spesso a una distanza di almeno due chilometri dal tank. Più vicini al carro armato viaggiano blindati leggeri in parallelo a destra e a sinistra, cercando di creare un corridoio sicuro per il capo branco che è il carro armato. Il cannone del mezzo pesante copre con la sua potenza tutti gli angoli dello schieramento e interviene a distruggere ogni minaccia percepita dagli esploratori. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Azioni via terra in Libano: Israele «prova» l’invasione. «Hezbollah si arrenda o prenderemo territorio»

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