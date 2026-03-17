Aziende familiari del Sud sotto la lente lunedì 23 a Napoli la presentazione del II report Flag

Lunedì 23 marzo alle 16 a Palazzo Partanna a Napoli si terrà la presentazione del secondo report Flag, uno studio che analizza il ruolo e le prospettive delle aziende familiari del Sud Italia. L’evento porta insieme esperti e rappresentanti del settore per discutere i risultati di questa ricerca, senza includere commenti o analisi ulteriori.

Si presenta a Napoli (l unedì 23 marzo a partire dalle 16 a Palazzo Partanna) il secondo report Flag, studio dedicato al ruolo e alle prospettive delle aziende familiari del Mezzogiorno. Il documento, nato nell’ambito del Family Business Lab on Accounting & Governance ( Flag), si propone di analizzare in profondità il contributo delle imprese familiari al tessuto socio? economico meridionale, con un focus su governance, continuità aziendale, responsabilità civica e relazione con il territorio. Il report, curato in collaborazione tra l’ Università degli Studi di Napoli “ Federico II”, l’ Università degli Studi di Bari “ Aldo Moro” e Deloitte... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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