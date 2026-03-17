Avvocato usa l' IA per la difesa e viene condannato a Siracusa | ha citato quattro sentenze che non esistevano

Un avvocato a Siracusa è stato condannato dopo aver impiegato un sistema di intelligenza artificiale generativa per preparare la difesa di una cliente. Durante il procedimento, ha citato quattro sentenze della Cassazione che in realtà non esistevano. La vicenda ha portato alla condanna dell’avvocato per aver utilizzato fonti false nel suo lavoro legale.

Ha utilizzato un sistema di intelligenza artificiale generativa per costruire l’impianto difensivo della propria cliente, citando quattro sentenze della Cassazione che non esistevano. Il Tribunale civile di Siracusa, con la sentenza numero 338 del 20 febbraio scorso, ha condannato l’avvocato responsabile al pagamento di 2mila euro alla cassa ammende. Il giudice ha verificato che i precedenti richiamati dalla difesa, ciascuno corredato di passaggi virgolettati, non risultavano in alcuna banca dati giuridica ufficiale. La conclusione del Tribunale è netta: il legale ha usato uno strumento di IA generativa senza sottoporre gli output alla necessaria verifica sulle fonti primarie. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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