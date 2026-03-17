Avvocati penalisti e magistrati si sono confrontati al cinema Lumière di Pisa in un dibattito intitolato

Un incontro vivace, ma rispettoso e pacato. Un confronto al cinema Lumière di Pisa ideato dalla storica libreria Ghibellina gestita dalle imprenditrici Paola Bertini, Rimedia Deffenu, Maria Minutillo e Irene Sanna. Relatrici invitate sul palco, Serena Caputo, avvocata del foro di Pisa e presidente della Camera penale di Pisa, per il sì ed Elisabetta Tarquini, magistrata, giudice del lavoro attualmente alla Corte di appello di Firenze, per il no. Dopo una breve introduzione sull’importanza del voto in un referendum costituzionale che non prevede quindi il quorum, vince chi ottiene la maggioranza delle prefenze (o sì o no), nell’anno in cui si... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Avvocati penalisti e magistrati. Dibattito al cinema Lumière: "Cosa cambia per il cittadino"

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