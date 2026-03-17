Aversa referendum sulla giustizia | confronto tra esponenti del Sì e del No in aula consiliare

Sabato pomeriggio nell’aula consiliare di Aversa si è svolto un confronto tra sostenitori del Sì e del No sul referendum sulla giustizia. L’aula era piena di cittadini che hanno ascoltato le posizioni di entrambi i gruppi. L’incontro ha visto interventi di rappresentanti di entrambe le parti, senza che siano stati annunciati ulteriori sviluppi o decisioni.

Confronto partecipato quello andato in scena sabato pomeriggio nell’aula consiliare di Aversa, gremita di cittadini, sul tema del referendum sulla giustizia. A sostenere le ragioni del Sì sono intervenuti la giudice Marta Correggia e il sostituto procuratore Henry John Woodcock, mentre per il No hanno preso la parola gli avvocati Alfonso Quarto e Carlo Maria Palmiero. Il dibattito, moderato dal giornalista Nicola De Chiara, ha offerto al pubblico un’ampia panoramica delle diverse posizioni in campo, con interventi improntati all’approfondimento dei quesiti referendari. Presente in aula anche il sindaco di Aversa, Franco Matacena.... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, referendum sulla giustizia: confronto tra esponenti del Sì e del No in aula consiliare Articoli correlati Leggi anche: Referendum sulla giustizia: serata di confronto tra cittadini ed esponenti del mondo politico Altri aggiornamenti su Aversa referendum sulla giustizia... Temi più discussi: Aversa, referendum giustizia: confronto su ragioni del Sì. Palamara: Stop a magistratura politicizzata; Referendum, gli aspetti della riforma a confronto; Referendum giustizia, gazebo di Fratelli d'Italia in centro; Marino. Bibliopop ospita confronto pubblico sul referendum sulla giustizia venerdì 13 alle ore 18. Aversa, referendum giustizia: confronto sulle ragioni del Sì con Luca PalamaraAversa (Caserta) - Un confronto pubblico sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Martedì 10 marzo, alle ore 17.30, nell’aula consiliare del Comune di ... pupia.tv Referendum sulla giustizia: come si schierano i partiti. Ecco chi è per il sì e chi per il noLa campagna elettorale al rush finale, si vota il 22 e 23 marzo. La maggioranza dell’opposizione è contraria alla riforma della giustizia (ma non tutti) ... repubblica.it #Toro, lo spirito D'Aversa piace a tutti x.com Giampiero Ventura in visita al Filadelfia con Petrachi e Mister D'aversa - facebook.com facebook