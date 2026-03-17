Avellino-Südtirol sfida tra assenze e nervi tesi

Domani sera alle 20 al “Partenio-Lombardi” si gioca la sfida tra Avellino e Südtirol, valida per la trentesima giornata di Serie B. La partita si presenta con molte assenze tra le due squadre e un clima teso tra i giocatori, che si preparano a scendere in campo in una serata ricca di tensione. La gara è molto attesa dai tifosi e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre.

Tempo di lettura: 2 minuti Vigilia intensa e carica di incognite per Avellino – Südtirol, in programma domani sera (ore 20) al “Partenio-Lombardi” per la trentesima giornata del campionato di Serie B. Una sfida che mette in palio punti pesanti e che si presenta con diverse assenze da una parte e dall’altra, oltre a uno storico arbitrale che non sorride ai biancoverdi. Sul fronte altoatesino, Fabrizio Castori dovrà fare a meno di due pedine importanti come Fabian Tait e Karim Zedadka. Il primo è stato fermato per un turno dal giudice sportivo, con annessa ammenda di 5000 euro dopo l’espulsione rimediata nell’ultimo turno, mentre Zedadka sconterà una giornata di squalifica (più 1500 euro di multa) per aver raggiunto la quinta ammonizione stagionale nel pari a reti bianche contro il Pescara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino-Südtirol, sfida tra assenze e nervi tesi Articoli correlati Leggi anche: Manchester United–Newcastle, preview Boxing Day: Old Trafford tra assenze e nervi tesi Juventus, nervi tesi tra Spalletti e Locatelli al momento del cambioTensione tra Locatelli e Spalletti Nervi tesi tra Spalletti e Locatelli: una sostituzione che fa discutere, ma con una spiegazione chiara.