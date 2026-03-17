Avellino-Südtirol mercoledì 18 marzo 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 20:00 si disputa la partita tra Avellino e Südtirol al Partenio, inserita nella trentunesima giornata della Serie B. Sono state annunciate le formazioni ufficiali e sono disponibili le quote e i pronostici per questa sfida. La partita si svolge in un contesto di campionato con entrambe le squadre in cerca di punti importanti.

Nel programma della trentunesima giornata della Serie B, si gioca anche la partita tra Avellino e Sudtirol al Partenio. Si tratta di un confronto di metà classifica tra due formazioni che non hanno ancora abbandonato i sogni playoff, ma che per raggiungerli hanno bisogno di un importante filotto positivo nel finale di stagione. Padroni di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Avellino-Südtirol (mercoledì 18 marzo 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Articoli correlati Avellino-Südtirol (mercoledì 18 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiNel programma della trentunesima giornata della Serie B, si gioca anche la partita tra Avellino e Sudtirol al Partenio. Pescara-Entella (mercoledì 18 marzo 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiIl Pescara ha la grande occasione di riaprire definitivamente la lotta salvezza in serie B ospitando in casa l’Entella nel turno infrasettimanale. Tutti gli aggiornamenti su Avellino S dtirol mercoledì 18 marzo... Argomenti discussi: Avellino-Südtirol mercoledì 18 marzo 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici. Avellino-Sudtirol: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Avellino-Sudtirol del 18 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net Turno infrasettimanale del Südtirol ad AvellinoMercoledì sera, con calcio d’inizio alle ore 20.00, i biancorossi saranno di scena allo stadio «Partenio-Lombardi» ... ladigetto.it