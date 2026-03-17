Avellino-Südtirol mercoledì 18 marzo 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 18 marzo alle ore 20:00 si disputa la partita tra Avellino e Südtirol al Partenio, inserita nella trentunesima giornata della Serie B. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker. La sfida vedrà in campo le due squadre in un match che si preannuncia interessante per i tifosi e gli addetti ai lavori.

Nel programma della trentunesima giornata della Serie B, si gioca anche la partita tra Avellino e Sudtirol al Partenio. Si tratta di un confronto di metà classifica tra due formazioni che non hanno ancora abbandonato i sogni playoff, ma che per raggiungerli hanno bisogno di un importante filotto positivo nel finale di stagione. Padroni di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Avellino-Südtirol (mercoledì 18 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Pescara-Entella (mercoledì 18 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiIl Pescara ha la grande occasione di riaprire definitivamente la lotta salvezza in serie B ospitando in casa l’Entella nel turno infrasettimanale. Reggiana-Südtirol (martedì 03 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiDa quando Lorenzo Rubinacci, meno di un mese fa, è diventato il nuovo allenatore della Reggiana (comunicato ufficiale), i Granata non hanno più... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Avellino S dtirol mercoledì 18 marzo... Turno infrasettimanale del Südtirol ad AvellinoMercoledì sera, con calcio d’inizio alle ore 20.00, i biancorossi saranno di scena allo stadio «Partenio-Lombardi» ... ladigetto.it Avellino-Südtirol, Ballardini vuole ipotecare la salvezzaVincere per ipotecare la salvezza: l'Avellino di Davide Ballardini va a caccia del terzo successo utile consecutivo nella trentunesima giornata di ... msn.com