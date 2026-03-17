autovelox in lombardia ecco dove e quando saranno operativi su strade e autostrade

In Lombardia sono stati annunciati nuovi autovelox che entreranno in funzione su strade e autostrade. Le telecamere monitoreranno il rispetto dei limiti di velocità, con operatività prevista in date e zone specifiche. Chi supera i limiti rischia di perdere punti sulla patente o di subire il ritiro. Le posizioni e le date di attivazione sono state comunicate alle autorità competenti.

Attenzione a rispettare i limiti di velocità imposti sulle strade, perché i trasgressori non sfuggiranno all'occhio attento delle telecamere e il rischio è quello di vedersi togliere dei punti o addirittura ritirare la patente. In Lombardia si va avanti con i controlli. Agli autovelox fissi si accompagneranno anche i mobili, che verranno posizionati in zone strategiche, più soggette a violazioni del Codice della strada e incidenti. La polizia stradale ha reso noto anche per questa settimana quali saranno le strade e le autostrade soggette a controllo. Nelle autostrade troveremo il sistema Tutor, incaricato di registrare la velocità media dei veicoli, mentre nelle strade ci saranno gli autovelox fissi, a cui si aggiungono i dispositivi mobili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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