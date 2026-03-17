Autobus fuori strada a San Lazzaro | il video

Questa mattina, in via Emilia a San Lazzaro di Savena, un autobus della linea 19 è uscito di strada mentre era in servizio. A bordo c’erano circa 15 passeggeri, e il conducente ha perso il controllo del mezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e verificare le condizioni di tutti i presenti. La situazione ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e i testimoni.

Grande paura questa mattina in via Emilia a San Lazzaro di Savena: il conducente del bus della linea 19 ha perso il controllo del mezzo pubblico su cui c'erano circa 15 passeggeri. Prima ha sbattuto contro un palazzo, poi è finito in un piccolo giardino pubblico . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autobus fuori strada a San Lazzaro: il video Articoli correlati Leggi anche: Incidente oggi a San Lazzaro (Bologna): autobus fuori strada, si schianta contro un palazzo e poi nei giardinetti Autobus di studenti finisce fuori strada nel Mantovano: tre feritiSan Giorgio Bigarello (Mantova), 12 febbraio 2026 - Un autista e due studenti minorenni feriti, tutti trasportati all'ospedale di Mantova ma nessuno... Dying Light 2- Part 1 Approfondimenti e contenuti su San Lazzaro Incidente oggi a San Lazzaro (Bologna): autobus fuori strada, si schianta contro un palazzo e poi nei giardinettiL’autista del mezzo pubblico della linea 19 ha perso il controllo, forse a causa di un malore. A bordo 5 passeggeri, nessuno ferito in modo grave. Per fortuna in quel momento non c’erano passanti sul ... msn.com San Lazzaro, autobus sbanda e finisce sul marciapiede: «Malore dell'autista». Feriti trasportati in ospedale e strada chiusaUn bus della linea 19 è finito fuori strada. Stando alla prima ricostruzione l'autista avrebbe avuto un malore ... corrieredibologna.corriere.it