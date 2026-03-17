Auto 2026 | il caro vita blocca l’elettrico e rilancia i

Nel marzo del 2026, il mercato automobilistico italiano si trova a un crocevia, con la domanda di veicoli elettrici che si scontra con l’aumento dei costi della vita. Le auto del 2026 rappresentano uno snodo importante, mentre le difficoltà economiche limitano l’acquisto di veicoli a zero emissioni. La situazione evidenzia come il caro vita influenzi le scelte di mobilità dei consumatori.

Il mercato automobilistico italiano si trova in un punto di svolta cruciale nel marzo del 2026, dove l’aspirazione verso la mobilità elettrica scontra con la durezza della realtà economica. Sebbene oltre la metà dei consumatori dichiari intenzioni di acquisto per veicoli elettrici o ibridi, la pressione inflazionistica sta spingendo una parte significativa della popolazione a rivalutare le soluzioni tradizionali. I dati emergenti indicano che il costo della vita agisce come un freno alla transizione, favorendo paradossalmente un ritorno parziale ai motori a combustione interna. La dinamica è complessa: da un lato cresce l’intenzione di scegliere un veicolo elettrificato, dal lato opposto emerge una ripresa del 2% nella domanda per auto diesel e benzina rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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