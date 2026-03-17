Aumento dell’età pensionabile le categorie escluse | chi evita lo scatto

Da quifinanza.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 2027, l’età pensionabile subirà un aumento, ma alcune categorie saranno esentate dallo scatto. La circolare dell’Inps n. non specifica ancora tutti i dettagli, e si tratta di un cambiamento che coinvolge diverse fasce di lavoratori. La normativa, comunque, prevede che alcune categorie possano continuare a beneficiare delle attuali condizioni pensionistiche senza l’aumento.

L’ aumento dell’età pensionabile dal 2027 sarà un dato di fatto, ma non per tutti: con la circolare Inps n. 282026, che segue le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 sulle pensioni, il sistema distingue tra le categorie interessate e quelle escluse dall’adeguamento. Il punto centrale è l’ adeguamento della speranza di vita al 2027, fissato in +3 mesi dal relativo decreto ministeriale del 19 dicembre 2025. Requisiti pensione 2027-2028, cosa cambia davvero. Tuttavia l’incremento sarà applicato in modo graduale: un mese nel 2027 e due mesi nel 2028. La scelta ne diluisce l’impatto, ma non lo elimina. Per la maggior parte dei lavoratori, i requisiti della pensione al 2027-2028 subiranno un progressivo aumento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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