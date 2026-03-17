atti persecutori bloccato 32enne arresto e braccialetto

I carabinieri di Modigliana hanno fermato in flagranza di reato un uomo di 32 anni, accusato di aver compiuto atti persecutori e di aver portato armi o oggetti atti ad offendere. L’individuo è stato arrestato e ora si trova sotto sorveglianza con un braccialetto elettronico. La vicenda riguarda un episodio di comportamenti molesti e minacce.

Arrestato dai carabinieri di Modigliana, in flagranza di reato, un 32enne italiano con l’accusa di atti persecutori e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Stando alle risultanze delle indagini, l’uomo è stato bloccato dai militari dell’Arma mentre era accovacciato dietro l’auto della sua ex. Sottoposto a perquisizione, il 32enne è stato trovato in possesso un coltello a serramanico di medie dimensioni e di uno spray al peperoncino, entrambi nascosti nelle tasche dei pantaloni. L’attività investigativa è stata poi estesa dai carabinieri anche alla vettura in uso all’uomo, dove sono stati rinvenuti una tanica di benzina, dei fiammiferi, delle fascette trasparenti e altri attrezzi; materiale che per i detective dei carabinieri era tale da fondare il sospetto che il 32enne preparasse alcune azioni criminose nei confronti della vittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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